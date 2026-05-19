Эстония заявила, что не разрешала Украине запускать дроны через своё небо

Эстония не давала ВСУ разрешения использовать своё воздушное пространство для пролёта беспилотников. Об этом, ссылаясь на информацию Reuters, пишет «Газета.Ru» во вторник, 19 мая.

Заявление прозвучало после инцидента с украинским дальним дроном-камикадзе. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что силы ПВО страны впервые сбили такой аппарат под Тарту, примерно в 185 км к юго-востоку от Таллина. Предположительно, беспилотник был «направлен на российские цели». За несколько минут до его обнаружения на юге республики объявляли воздушную тревогу.

Инциденты с дронами вызвали реакцию и в других странах Балтии. Власти Эстонии потребовали, чтобы Украина лучше контролировала полёты беспилотников, а президент Литвы запретил использовать территорию страны для операций с БПЛА.

Эскалация вокруг Украины
