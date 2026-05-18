14:09

В Литве нашли обломки военного дрона, который мог принадлежать Украине

  1. Россия и мир
Автор:

В Литве обнаружили обломки военного беспилотника, который, предположительно, принадлежал Украине. Об этом, ссылаясь Национальный центр управления кризисами, сообщает Интерфакс в понедельник, 18 мая.

Глава центра Вильмантас Виткаускас сообщил, что следов взрывчатки не обнаружили. По версии литовского Минобороны, беспилотник вошёл в воздушное пространство страны вечером в воскресенье в Швенчёнском районе у границы с Беларусью.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас уточнил, что пограничники передали сведения военным, в том числе экипажам дежурных истребителей НАТО. Отреагировать они не успели: по его словам, инцидент продолжался от 10 до 20 минут.

У Литвы нет стратегической глубины», — отметил Каунас, объясняя, почему времени на реакцию оказалось мало.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что территория республики не должна использоваться для ударов беспилотниками по соседним странам.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
Армия и оружие Соседи