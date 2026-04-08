10 ключевых пунктов: что известно о двухнедельном перемирии Ирана и США

На 39 день конфликта Иран и Соединённые Штаты договорились о прекращении огня на две недели, к соглашению присоединился Израиль. Об этом, ссылаясь на заявления лидеров стран, а также данные иностранных СМИ, пишет «Коммерсант».

О перемирии в ночь на 8 апреля объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон согласился приостановить удары после того, как получил от Тегерана «работоспособный» мирный план из десяти пунктов. Американский лидер назвал это решение «полной и безоговорочной» победой Штатов.

В Тегеране, в свою очередь, считают соглашение своей победой. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что именно республика добилась выгодного для себя исхода. Израиль тоже поддержал двухнедельную паузу, но премьер Биньямин Нетаньяху уточнил, что она не касается Ливана, где продолжится операция против «Хезболлы».

Как пишет Tasnim, иранская сторона включила в план несколько базовых требований. Среди них — гарантии ненападения со стороны США, сохранение контроля над Ормузским проливом, согласие на обогащение урана, отмена основных и вторичных санкций, а также выплата компенсации Тегерану. Трамп утверждает, что почти все положения согласованы, а оставшееся время нужно для завершения переговоров и официального оформления договорённостей.

Проход судов через Ормузский пролив во время перемирия может стать платным: как пишет Associated Press, такую меру собираются ввести Иран и Оман. Координацию движения с учётом технических ограничений возьмут на себя военные первой республики.

По данным CNN, администрация США готовит встречу Трампа с иранскими представителями в ближайшие дни. Предполагается, что в ней могут участвовать спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и вице-президент Джей Ди Вэнс. В Тегеране заявили, что новый раунд переговоров должен пройти 10 апреля в Исламабаде.

На новости о прекращении огня резко отреагировали мировые рынки. Цена нефти Brent упала примерно на 10% и впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель. Газ в Европе подешевел на 16,9%. Азиатские фондовые площадки показали заметный рост: японский Nikkei 225 прибавил 5,4%, гонконгский Hang Seng — 3,2%, корейский Kospi — 6,9%.

На открытии торгов в России просели бумаги нефтегазовых компаний. К 9:00 по московскому времени акции «Роснефти» теряли более 5%, «Татнефти» — около 4,5%, «Башнефти» — примерно 4%.