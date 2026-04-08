Трамп заявил о почти согласованной сделке с Ираном из 15 пунктов

Президент США Дональд Трамп сообщил о наличии проекта соглашения с Ираном, включающего 15 пунктов, большая часть которых уже согласована. Об этом пишет агентство Франс Пресс.

По словам американского лидера, речь идёт о базе для долгосрочной сделки. Он отметил, что остаётся открытым вопрос, удастся ли довести договорённости до конца. Ранее Трамп заявил о готовности приостановить удары по Ирану на две недели и подчеркнул, что прекращение огня должно быть взаимным. В Израиле поддержали эту инициативу.

В свою очередь, Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о планах начать переговоры с США 10 апреля в Исламабаде. Как отмечает Франс Пресс, на фоне обсуждений сохраняется неопределённость вокруг ситуации в Ормузском проливе. При этом Трамп не уточнил, вернётся ли к прежним угрозам в случае срыва сделки. Ожидается, что одним из ключевых вопросов переговоров станет иранская программа по обогащению урана.

Накануне сообщалось, что после публикации Дональда Трампа о «гибели целой цивилизации» Иран остановил переговоры с Соединёнными Штатами о возможном прекращении огня.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
Свежие новости по теме
Росавиация отменила ограничения на полёты в ОАЭ и обратно через Иран
15:31
Трамп пригрозил вывести из строя электростанции и мосты в Иране, если Тегеран не примет сделку
Вчера
21:03
СМИ: второй раунд переговоров США и Ирана может пройти 19 апреля
18 апреля 2026
09:55
Трамп заявил, что операция США против Ирана близка к завершению
15 апреля 2026
07:18
Иран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за «соучастие в войне» США и Израиля
14 апреля 2026
09:24
Все новости по теме
