Хирург «Балтика»: В зоне СВО боеприпасы начиняют болтами и колючей проволокой

Украинские военные используют боеприпасы, начинённые посторонними металлическими предметами. Об этом РИА Новости сообщил хирург медицинской роты 11-го танкового полка с позывным «Балтика».

По его словам, при взрывах такие снаряды разлетаются не только стандартными осколками, но и дополнительными поражающими элементами — обрезанными болтами, винтами, шурупами и даже колючей проволокой. Медик отметил, что неоднократно сталкивался с подобными случаями на практике, извлекая из тел раненых нестандартные фрагменты. Особую опасность, по его словам, представляют мелкие элементы.