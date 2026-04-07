После угроз Трампа Иран прекратил переговоры о возможном перемирии с США

После публикации Дональда Трампа о «гибели целой цивилизации» Иран остановил переговоры с Соединёнными Штатами о возможном прекращении огня. Об этом, ссылаясь на источники, пишут The New York Times и The Wall Street Journal во вторник, 7 апреля.

«По данным трёх высокопоставленных иранских чиновников, Иран прекратил переговоры с Соединенными Штатами, сообщив Пакистану, что больше не будет участвовать в переговорах о прекращении огня», — говорится в публикации NYT.

По данным Reuters, иранские представители пригрозили: в случае, если Трамп реализует свою угрозу, Тегеран «больше не будет стесняться» и нанесёт удары по инфраструктуре соседей по Персидскому заливу, а также по кораблям в заливе и нефтехимическому комплексу Саудовской Аравии.

По словам Трампа, ближайшая ночь станет одним из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. «47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец закончатся», — написал американский лидер, пожелав удачи «великому народу Ирана».

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
