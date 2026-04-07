«Целая цивилизация умрёт этой ночью»: Трамп снова пригрозил Ирану ударами

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с жёстким заявлением в адрес Ирана, написав, что «целая цивилизация умрёт этой ночью» и происходящее может закончиться сменой режима. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social во вторник, 7 апреля.

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и её уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и произойдёт. Теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, произойдёт нечто революционно прекрасное, кто знает?» — написал американский лидер.

По словам Трампа, ближайшая ночь станет одним из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. Он также заявил, что «47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец закончатся», и пожелал удачи «великому народу Ирана».

В прессе, напротив, расходятся сообщения о том, что США и Иран обсуждают возможность 45-дневного режима прекращения огня, который может стать шагом к завершению конфликта.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
