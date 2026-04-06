США и Иран обсуждают 45-дневное перемирие — СМИ

Соединённые Штаты и Иран обсуждают возможность ввести режим прекращения огня на 45 дней, который может стать шагом к завершению конфликта. Об этом Axios пишет в понедельник, 6 апреля.

Переговоры, по данным издания, идут при посредничестве Турции, Египта и Пакистана. Контакты ведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В материале утверждается, что Вашингтон уже направил Тегерану несколько предложений, но ответа пока не получил. 

45-дневное прекращение огня рассматривается как первый этап возможной двухступенчатой сделки. Предполагается, что за время перемирия стороны попытаются договориться о полном завершении конфликта. Если переговоры затянутся, срок прекращения огня могут продлить.

Пресса писала, что президент США Дональд Трамп не исключает прекращения боевых действий против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в основном закрытым.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
