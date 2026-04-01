В США заявили об «отчаянном положении» Трампа из-за конфликта с Ираном

Политика США в отношении Ирана могла поставить Дональда Трампа в сложное положение. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт РИА Новости в среду, 1 апреля.
По его словам, американский лидер оказался в ситуации, из которой сложно найти выход. «Он в отчаянной ситуации и, по сути, ничего не может с этим сделать — всё сильнее и сильнее тонет в болоте. Его просто трясёт, потому что он оказался в этой ситуации по собственной вине», — отметил Миршаймер.
Эксперт считает, что непоследовательность заявлений Трампа демонстрирует другим мировым лидерам неопределённость курса США. При этом, по его оценке, риторика американской администрации указывает на вероятность дальнейшего обострения ситуации.
Накануне СМИ писали, что Трамп готов свернуть военную кампанию против Ирана.