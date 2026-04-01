В США заявили об «отчаянном положении» Трампа из-за конфликта с Ираном

Политика США в отношении Ирана могла поставить Дональда Трампа в сложное положение. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт РИА Новости в среду, 1 апреля.

По его словам, американский лидер оказался в ситуации, из которой сложно найти выход. «Он в отчаянной ситуации и, по сути, ничего не может с этим сделать — всё сильнее и сильнее тонет в болоте. Его просто трясёт, потому что он оказался в этой ситуации по собственной вине», — отметил Миршаймер.

Эксперт считает, что непоследовательность заявлений Трампа демонстрирует другим мировым лидерам неопределённость курса США. При этом, по его оценке, риторика американской администрации указывает на вероятность дальнейшего обострения ситуации.