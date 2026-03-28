Турция заявила о готовности провести переговоры по Украине в апреле

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Турция рассчитывает на возможность возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине в апреле. Об этом сообщили в администрации президента страны, передаёт РИА Новости в субботу, 28 марта.

В Анкаре подчеркнули, что пока не получали конкретных предложений от сторон, поэтому говорить о точных сроках рано.

«Конкретных сроков пока нет, как и предложений от сторон. Что касается вероятности переговоров в апреле, свою готовность организовать эти переговоры мы уже объявили. Мы готовы», — отметил собеседник агентства.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что страна готова вновь предоставить площадку для диалога и выступить посредником в мирном урегулировании.