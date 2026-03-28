10:46

Трамп заявил о «пике ненависти» между Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским достигли крайней точки напряжения. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 28 марта.

По словам американского лидера, уровень взаимной неприязни между президентами России и Украины сейчас максимальный. Он отметил, что рассчитывал на более простое урегулирование конфликта.

«Я урегулировал восемь войн, и эта должна была стать одной из самых легких, но ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским достигла пика», — сказал Трамп.

Он добавил, что подобная ситуация не приведёт к положительным последствиям.

Ранее Трамп также выражал недоумение по поводу нежелания украинской стороны идти на соглашение для завершения конфликта. В России, в свою очередь, заявляли о готовности к переговорам при условии учета достигнутых ранее договоренностей и устранения причин конфликта, связанных с вопросами безопасности.

Депутатам Верховной рады Украины, которые намерены сложить мандаты, пригрозили отправкой на фронт.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
Трамп заявил о «пике ненависти» между Путиным и Зеленским
10:46
Трамп — о конфликте на Украине: Не наша война
26 марта 2026
22:42
Украинские власти заявили, что США требуют вывести войска из Донбасса ради гарантий безопасности
25 марта 2026
22:06
В польский хаб военной помощи прибыли два неизвестных украинских самолёта
25 марта 2026
16:06
После атак беспилотников в порту Усть-Луга власти проверили отправку грузов в Калининградскую область
25 марта 2026
15:14
