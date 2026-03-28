В Украине заметили билборды с намёком на мобилизацию женщин

В украинских городах начали появляться рекламные щиты со слоганом «Защита Украины — это женское дело». Об этом, ссылаясь на издания «Страна», «Инсайдер» и агентство УНИАН, пишет ТАСС.

По данным СМИ, наружная реклама замечена в разных регионах страны. Авторы опубликованных видео предполагают, что таким образом власти могут готовить общественное мнение к возможным решениям, связанным с мобилизацией женщин. Отдельные ролики, в частности из Одессы, показывают улицы с большим количеством подобных билбордов. Местные жители в видео выражают недовольство происходящим и считают, что внимание следует сосредоточить на поиске путей урегулирования конфликта.

Как отмечает «Страна», обсуждение темы усиливается и другими фактами. Речь идёт о случаях объявления женщин в розыск за уклонение от мобилизации, даже при отсутствии у них военного или медицинского образования. По информации издания, 22 марта в розыск объявили как минимум шесть женщин, а уже на следующий день появились данные ещё о более чем 20 подобных случаях. В Харькове, как утверждается, на воинский учёт могли поставить не менее 30 женщин, при этом механизм снятия с него, по словам представителей территориальных центров комплектования, пока отсутствует.

Кроме того, сообщается о случаях на границе, когда женщинам отказывают в выезде из страны.

«Не исключено, что власти проверяют реакцию общества на сам вопрос возможной мобилизации женщин. Если она не будет острой, могут последовать изменения законодательства», — заявил изданию глава адвокатского объединения «Кравец и партнёры» Ростислав Кравец.