Украинские власти заявили, что США требуют вывести войска из Донбасса ради гарантий безопасности

Соединённые Штаты готовы дать Украине гарантии безопасности, только если она выведет войска из контролируемых районов Донбасса. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, передаёт РБК в среду, 25 марта.

«Ближний Восток определённо оказывает влияние на президента Трампа, и я думаю, на его дальнейшие шаги. Президент Трамп, к сожалению, на мой взгляд, всё ещё выбирает стратегию оказания большего давления на украинскую сторону. <...> Американцы готовы окончательно утвердить эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова уйти с Донбасса», — считает украинский лидер.

Минфин США исключил из антироссийских санкционных списков нескольких граждан РФ и организаций. В министерстве не стали уточнять, с чем связано такое решение.

Эскалация вокруг Украины
