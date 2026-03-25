Иран заподозрил США в уловке с переговорами — СМИ

Иранские власти скептически относятся к предложению президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, представители Тегерана через посредников дали понять, что не верят в искренность Вашингтона. Причиной называют прошлый опыт, когда дипломатические контакты срывались на фоне военных действий.

Как уточняет портал, переговоры между странами уже дважды оказывались под угрозой. В июне Израиль при поддержке Трампа атаковал Иран незадолго до очередного раунда обсуждений. В феврале новая операция США и Израиля началась после достижения предварительных договорённостей по ядерной программе.

«Мы не хотим, чтобы нас снова одурачили», — приводит Axios слова источников.

Собеседники издания утверждают, что Иран уведомил Пакистан, Египет и Турцию о своих опасениях. В Тегеране считают, что усиление военного присутствия США в регионе только усиливает подозрения: предложение о мирных переговорах может оказаться тактическим ходом.

Ранее Дональд Трамп заявил, что участвует в переговорах с Ираном вместе с госсекретарём Марко Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, диалог якобы возобновился в воскресенье. В Иране эту информацию опровергли. Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что никаких контактов с США не было, а подобные сообщения — попытка повлиять на рынки.

В начале недели сообщалось, что США на пять дней отложили удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
