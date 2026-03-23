США на пять дней отложили удары по энергетической инфраструктуре Ирана

Дональд Трамп заявил, что в последние два дня вёл переговоры с представителями Ирана и распорядился на пять дней отложить удары по энергетической инфраструктуре республики. Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social в понедельник, 23 марта.

«Я рад сообщить, что Соединённые Штаты Америки и Исламская Республика Иран провели за последние два дня очень хорошие и продуктивные переговоры о полном и окончательном урегулировании противостояния на Ближнем Востоке. Исходя из характера и тона этих глубоких, подробных и конструктивных бесед, которые продолжатся на этой неделе, я распорядился, чтобы Пентагон отложил любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней — в зависимости от успеха текущих встреч и обсуждений», — говорится в публикации.

Трамп выдвинул Ирану жёсткий ультиматум: если за 48 часов страна не восстановит движение судов через Ормузский пролив, США нанесут удары по её электростанциям. Республика обещала дать симметричный ответ.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
Свежие новости по теме
США на пять дней отложили удары по энергетической инфраструктуре Ирана
Вчера
14:00
Иран после ультиматума Трампа пригрозил ударами по энергетическим объектам США и Израиля
Вчера
11:04
Трамп пригрозил ударами по электростанциям Ирана из-за ситуации в Ормузском проливе
22 марта 2026
14:32
Война на Ближнем Востоке может сократить популяцию российских перелётных птиц — учёный
22 марта 2026
10:05
Эксперт назвал страны, которые сильнее всего пострадают из-за конфликта на Ближнем Востоке
21 марта 2026
11:46
Все новости по теме
