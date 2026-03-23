Иран после ультиматума Трампа пригрозил ударами по энергетическим объектам США и Израиля

Если топливно-энергетическая инфраструктура Ирана подвергнется нападению, Тегеран даст симметричный ответ, который выйдет за пределы «красных линий» США и Израиля. С таким заявлением выступил официальный представитель иранского командования «Хатам аль-Анбия» Ибрахим Зольфагари, передаёт «Коммерсант» со ссылкой на Mehr в понедельник, 23 марта.

«Исламская Республика Иран чётко заявила через свои официальные военные и дипломатические каналы, что её не подлежащая обсуждению «красная линия» — это жизненно важные объекты и национальная инфраструктура. Любое посягательство на эти красные линии будет встречено не предупреждениями и угрозами, а практическим, точным и взаимным ответом»,— отмечается в публикации.