Ушедшая из России Henkel зарегистрировала в стране товарный знак Schwarzkopf

Германская компания Henkel, ранее покинувшая российский рынок, зарегистрировала товарный знак бренда Schwarzkopf. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка поступила в ведомство 17 апреля 2025 года от «Хенкель АГ унд Ко». Товарный знак зарегистрирован сразу по 14 классам международной классификации товаров и услуг. Речь идёт не только о косметике и средствах ухода, но и о химикатах, бытовой продукции, медикаментах, инструментах, мебели, кожаных изделиях, а также услугах в сфере рекламы, образования и парикмахерского дела.

Как ранее пояснял глава Роспатента Юрий Зубов, иностранные компании продолжают регистрировать и продлевать товарные знаки в России, чтобы защитить их от подделок. Это позволяет сохранить репутацию бренда, даже если он временно не представлен на рынке.

Henkel объявила об уходе из России в апреле 2022 года на фоне ситуации на Украине. В мае 2023-го компания завершила продажу активов за 54 млрд рублей. В России у неё было 11 заводов, где выпускали клеевые материалы, бытовую химию и косметику. В 2025 году руководство концерна называло возможное возвращение на российский рынок маловероятным.