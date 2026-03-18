13:21

Премьер Венгрии заявил, что эпоха расширения НАТО на восток закончилась

  1. Россия и мир
Автор:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что дальнейшее расширение НАТО на восток больше невозможно и ситуация вокруг Украины требует нового подхода. Об этом, ссылаясь на интервью политика телеканалу GB News, пишет РИА Новости в среду, 18 марта.

«Это новая эпоха. Такое расширение НАТО на восток закончилось. Русские стали слишком сильными. Теперь они могут остановить этот процесс. Теперь мы должны принять эту новую реальность, давайте договоримся о том, как мирно жить вместе <...>. Украина — буферная зона», — заявил политик.

Премьер-министр Венгрии утверждал, что его дочерям поступают угрозы со стороны Украины.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
Премьер Венгрии заявил, что эпоха расширения НАТО на восток закончилась
18 марта 2026
13:21
Все новости по теме
1 019
Политика