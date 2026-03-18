Президент Финляндии допустил, что Европе придётся де-факто смириться с уступкой украинских территорий

Европа, возможно, будет вынуждена признать фактическую потерю Украиной территорий. Такое допущение сделал финский лидер Александр Стубб, его слова приводит газета Iltalehti.

«Европа никогда не признает, что какие-либо территориальные уступки Украины юридически или в принципе — де-юре — являются частью России. На практике — де-факто — всё может быть иначе», — заявил премьер-министр страны.

Стубб также отметил, что на фоне меняющегося мирового порядка Евросоюзу нужна «большая гибкость как во внешней, и во внутренней политике».