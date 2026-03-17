Перекрытие Ормузского пролива открыло России возможность увеличить экспорт удобрений

Россия может увеличить поставки удобрений за рубеж на фоне перебоев, с которыми столкнулась Индия после перекрытия Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на аналитиков «Совкомбанка» пишут «Известия» во вторник, 17 марта.

В первую очередь ограничения ударили именно по Индии. Поставки сжиженного природного газа из Катара, который используется как основное сырьё для производства азотных удобрений, фактически остановились. Из-за этого часть предприятий по выпуску карбамида либо полностью встала, либо заметно снизила загрузку.

Ситуация для Индии особенно чувствительна ещё и потому, что страна остро нуждается в азотных удобрениях перед муссонным посевным сезоном, который стартует в июне. Аналитики отмечают, что внутреннее производство сокращается, а это создаёт риски для урожая риса, пшеницы и других базовых культур и может подтолкнуть вверх цены на продукты.

На этом фоне одним из самых быстрых вариантов эксперты называют резкое увеличение закупок карбамида у РФ. По их оценке, объёмы поставок можно было бы нарастить на 1–1,5 млн тонн в год, поскольку российская логистика не зависит от Ормузского пролива, а действующие контракты уже работают.

В докладе «Рынок удобрений в марте 2026 года» аналитики также указывают, что Ормузский пролив остаётся важнейшим маршрутом, через который проходит больше половины мирового экспорта важнейших удобрений и сырья для их производства.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов пояснил, что себестоимость азотных удобрений на 70–90% зависит от цены на газ. По его словам, после остановки поставок СПГ из Катара и роста котировок топлива карбамид и аммиак уже подорожали на 15–20%.

«Это сделало российскую продукцию, производимую из собственного дешёвого газа, очень конкурентоспособной и привлекательной для многих импортёров. Крупнейшими покупателями отечественных азотных удобрений выступают Бразилия и Индия, но их также приобретают и многие другие страны, включая США и государства ЕС», — пояснил эксперт.

Специалист также предположил, что резкий рост мировых цен не должен ударить по российскому сельскому хозяйству. Сначала производители обязаны полностью закрыть потребности внутреннего рынка по фиксированным ценам, а уже после этого отправлять излишки на экспорт.

Ормузский пролив — узкий, но крайне важный морской путь, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и дальше выводит суда в открытый океан. Северный берег пролива находится под контролем Ирана, южный — ОАЭ и оманского полуэксклава.