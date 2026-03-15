Песков заявил о паузе в переговорах по Украине

В переговорах по Украине наступила пауза, поскольку внимание США сейчас сосредоточено на других вопросах. Об этом, ссылаясь на представителя Кремля Дмитрия Пескова, сообщает Financial Times.

Возникла пауза, у американцев [сейчас] есть другие приоритеты», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Песков считает, что Европа вместо помощи мирному процессу только подталкивает Киев к продолжению войны. В Кремле также добавили: ситуация на фронте складывается в пользу России, но Москва не закрыта для переговоров.

В Верховной раде Украины разгорелся скандал. Около 40 депутатов заявили о готовности сдать мандаты из-за несогласия с политикой действующего руководства страны.

