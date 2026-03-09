Путин поддержал нового духовного лидера Ирана

Владимир Путин поздравил Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи по случаю избрания Верховным руководителем Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 9 марта.

«Сейчас, когда Иран противостоит вооружённой агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что вы с честью продолжите дело вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний. Желаю вам успехов в решении стоящих перед вами непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа», — говорится в тексте поздравительной телеграммы. 

Российский лидер также заверил Тегеран в  неизменной поддержке и солидарность с иранским народом.

Власти США просили Россию не передавать Ирану разведданные, которые могли бы использоваться для ударов по американским военным.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
