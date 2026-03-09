Нефть пошла вверх по сценарию нулевых: эксперт дал тревожный прогноз

Нынешний скачок цен на нефть может стать началом нового мирового цикла роста стоимости энергоресурсов. Такой прогноз сделал финансовый аналитик, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Владимир Левченко, его слова ТАСС приводит в понедельник, 9 марта.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке цена нефти марки Brent впервые с августа 2022 года преодолела отметку 100 долларов за баррель, поднявшись до 119.

«Всё было ожидаемо на сотню процентов. Сейчас мы постепенно начинаем входить в цикл роста цен на нефть, который наблюдался с 1973-го по 1980-й и с 2001-го по 2008 год», — отметил эксперт, добавив, что поставки энергоресурсов из Персидского залива через Ормузский пролив могут надолго сократиться.