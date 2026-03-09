Более 45 тысяч пассажиров за неделю прилетели в Россию из стран Ближнего Востока

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Свыше 45 тысяч человек за неделю прибыли в Россию из стран Ближнего Востока коммерческими рейсами. Об этом, ссылаясь на данные Минтранса, пишет РИА Новости в понедельник, 9 марта.

С 2 по 8 марта в страну прилетели пассажиры 219 рейсов. График перевозок с учётом перебронирования билетов, купленных ранее, сформировали до 10 марта включительно. В этот же день планируется перевезти оставшихся людей. В Минтрансе также добавили, что у некоторых авиакомпаний билеты на рейсы из ОАЭ снова появились в свободной продаже.