Трамп назвал истинные причины ударов по Ирану

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Дональд Трамп заявил, что США хотят полностью сместить иранское руководство и поставить во главе Исламской республики своего человека. Об этом американский президент заявил в интервью NBC News, сообщает Интерфакс.

«Мы хотим прийти и всё очистить. Нам не нужен кто-то, кто восстановится за 10-летний срок. Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько людей, которые, я полагаю, смогли бы справиться с этой работой», — заявил Трамп, отметив, что хочет участвовать в назначении нового Верховного лидера Ирана.

Президент США считает кандидатуру сына убитого Али Хаменеи Моджтабу недопустимой, а в качестве примера «хорошего лидера» привёл временную главу Венесуэлы Делси Родригес.