21:43

Литва заявила о готовности помочь США в войне с Ираном

  1. Россия и мир
Автор:

Литва готова рассмотреть возможность помощи США в конфликте с Ираном, если поступит соответствующий запрос. Об этом, ссылаясь на заявление советника президента по вопросам внешней политики Асты Скайсгирите, пишет Sputnik Литва во вторник, 3 марта.

Представитель президентской канцелярии отметила, что официального обращения от Вашингтона пока не поступало. В случае его получения Вильнюс намерен обсудить дальнейшие шаги совместно с союзниками.

На фоне обострения ситуации литовские власти заявили, что следят за обстановкой в регионе и положением своих граждан. В МИД республики сообщили, что более тысячи литовцев оказались заблокированы в странах Ближнего Востока из-за закрытия воздушного пространства и ограничений на перелёты.

«Однако всем им сообщили, что помощь пока не предоставляется. Нам необходимо следовать рекомендациям иностранных государств, и главная задача – оставаться в безопасности. Воздушное пространство, вероятно, будет открыто в ближайшие дни, тогда мы сможем следить за нашими рейсами и посмотреть, когда сможем уехать», — добавила представитель внешнеполитического ведомства Айсте Стакенене.

Из-за эскалации вокруг Ирана калининградцы не могут вылететь со Шри-Ланки, где находились на отдыхе. У одной из туристок тяжёлая травма.

Тема:
Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
