Постпред Ирана при ООН заявил об отсутствии смысла в переговорах с США

Иран не видит смысла в возобновлении переговоров с США. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил постпред страны при ООН Али Бахрейни, его слова РИА Новости приводит во вторник, 3 марта.

«Мы сомневаемся в пользе переговоров на данный момент. Они должны понять, что война — это не выход. Мы продолжим оборону до тех пор, пока они не поймут, что Иран отличается, что они не смогут ослабить и победить его», — сказал дипломат.

По словам Бахрейни, Тегеран готов вернуться к диалогу при условии прекращения боевых действий и получения гарантий безопасности. «Мы продемонстрировали хороший уровень обороны ранее, мы остановим эту войну. 

Мы прекратим этот феномен безнаказанности для нападающих на гражданские объекты», — добавил постпред страны при ООН.

Дипломат подчеркнул, что Иран намерен зеркально отвечать на удары США и Израиля до прекращения агрессии, а также призвал Вашингтон прекратить использование военных баз в соседних странах для атак на ИРИ.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что иранские лидеры выразили готовность возобновить переговоры после недавних ударов по стране.

Тема:
Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
Свежие новости по теме
США на пять дней отложили удары по энергетической инфраструктуре Ирана
Вчера
14:00
Иран после ультиматума Трампа пригрозил ударами по энергетическим объектам США и Израиля
Вчера
11:04
Трамп пригрозил ударами по электростанциям Ирана из-за ситуации в Ормузском проливе
22 марта 2026
14:32
Война на Ближнем Востоке может сократить популяцию российских перелётных птиц — учёный
22 марта 2026
10:05
Эксперт назвал страны, которые сильнее всего пострадают из-за конфликта на Ближнем Востоке
21 марта 2026
11:46
Все новости по теме
