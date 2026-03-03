Постпред Ирана при ООН заявил об отсутствии смысла в переговорах с США

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Иран не видит смысла в возобновлении переговоров с США. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил постпред страны при ООН Али Бахрейни, его слова РИА Новости приводит во вторник, 3 марта.

«Мы сомневаемся в пользе переговоров на данный момент. Они должны понять, что война — это не выход. Мы продолжим оборону до тех пор, пока они не поймут, что Иран отличается, что они не смогут ослабить и победить его», — сказал дипломат.

По словам Бахрейни, Тегеран готов вернуться к диалогу при условии прекращения боевых действий и получения гарантий безопасности. «Мы продемонстрировали хороший уровень обороны ранее, мы остановим эту войну.

Мы прекратим этот феномен безнаказанности для нападающих на гражданские объекты», — добавил постпред страны при ООН.

Дипломат подчеркнул, что Иран намерен зеркально отвечать на удары США и Израиля до прекращения агрессии, а также призвал Вашингтон прекратить использование военных баз в соседних странах для атак на ИРИ.