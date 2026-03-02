Трамп — о вторжении американской армии в Иран: Я не говорю, что наших войск там не будет

Президент США Дональд Трамп не исключает, что ему придётся направить войска в Иран. Об этом глава Белого дома заявил в интервью The New York Post в понедельник, 2 марта.
«У меня нет какого-то страха по поводу отправки военных. Другие президенты в таких случаях говорят: «Наших войск не будет там». А я так не говорю. Я говорю, что, вероятно, войска на земле не понадобятся», — заявил Трамп.
После ракетных и бомбовых ударов Израиля и США Иран ответил атаками по целям в Кувейте, Тель-Авиве, Дубае и Абу-Даби. Несколько стран закрыли небо — авиасообщение в регионе оказалось парализовано.