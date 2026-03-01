20:01

Трамп заявил, что новое руководство Ирана хочет переговоров

  1. Россия и мир
Автор:

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские лидеры выразили готовность возобновить переговоры после недавних ударов по стране. Об этом издание The Atlantic сообщает в воскресенье, 1 марта.

«Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше. Им следовало предложить то, что было бы очень практично и легко сделать, раньше. Они слишком долго ждали», — заявил американский лидер.

Отвечая на вопрос, когда именно может состояться разговор — сегодня или завтра, — президент отметил: «Я не могу вам этого сказать». Трамп также добавил, что часть иранских представителей, участвовавших в переговорах в последние недели, погибли.

Большинство этих людей умерли. Некоторые из тех, с кем мы взаимодействовали, тоже умерли, потому что это был большой удар».

Эксперты оценивают число россиян, находящихся в зоне конфликта на Ближнем Востоке, примерно в 110 тысяч человек. МИД РФ рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Иран и Израиль, а тем, кто уже находится в этих странах, — покинуть их.

Тема:
Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
2 230
Политика