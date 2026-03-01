Трамп заявил, что новое руководство Ирана хочет переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские лидеры выразили готовность возобновить переговоры после недавних ударов по стране. Об этом издание The Atlantic сообщает в воскресенье, 1 марта.

«Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше. Им следовало предложить то, что было бы очень практично и легко сделать, раньше. Они слишком долго ждали», — заявил американский лидер.

Отвечая на вопрос, когда именно может состояться разговор — сегодня или завтра, — президент отметил: «Я не могу вам этого сказать». Трамп также добавил, что часть иранских представителей, участвовавших в переговорах в последние недели, погибли.

Большинство этих людей умерли. Некоторые из тех, с кем мы взаимодействовали, тоже умерли, потому что это был большой удар».