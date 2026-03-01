В зоне конфликта на Ближнем Востоке могут находиться до 110 тысяч россиян — эксперт

Обострение на Ближнем Востоке могло затронуть до 110 тысяч граждан РФ, находящихся в странах региона или следующих через них транзитом. Такую цифру привёл представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов, его РИА Новости цитирует в воскресенье, 1 марта.

«По предварительным оценкам, в Саудовской Аравии находится порядка 1 тысячи организованных туристов из России, в Объединённых Арабских Эмиратах — от 50 тысяч до 100 тысяч российских граждан, включая туристов и самостоятельных путешественников, в Омане — около 800–900 человек», — говорит эксперт.

Отдельную группу составляют россияне, отдыхающие на островных направлениях без стабильного прямого авиасообщения с Россией — на Мальдивах, Сейшелах и в Шри-Ланке. 

«В настоящий момент порядка 6–8 тысяч туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива временно не могут вернуться в Россию», — подытожил Абдюханов.

МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Иран и Израиль из-за обострения ситуации и обмена ударами в регионе.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
