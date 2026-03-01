В Иране назначили временного верховного лидера

Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Об этом, ссылаясь на официального представителя Совета по определению политической целесообразности страны Мохсена Дехнави, пишут «Ведомости» в воскресенье, 1 марта.

Предполагается, что Алиреза Арафи будет исполнять обязанности верховного лидера Ирана до выборов нового главы Исламской Республики. Ему 67 лет, он священнослужитель, член Совета стражей конституции и Совета экспертов от провинции Тегеран. Прежде Арафи возглавлял Международный университет аль-Мустафы в Куме и проводил пятничные молитвы.