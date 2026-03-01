14:02

В Иране назначили временного верховного лидера

  1. Россия и мир
Автор:

Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Об этом, ссылаясь на официального представителя Совета по определению политической целесообразности страны Мохсена Дехнави, пишут «Ведомости» в воскресенье, 1 марта. 

Предполагается, что Алиреза Арафи будет исполнять обязанности верховного лидера Ирана до выборов нового главы Исламской Республики. Ему 67 лет, он священнослужитель, член Совета стражей конституции и Совета экспертов от провинции Тегеран. Прежде Арафи возглавлял Международный университет аль-Мустафы в Куме и проводил пятничные молитвы.

Армия обороны Израиля заявила, что прежний лидер Ирана стал целью масштабной операции ВВС, проведённой на основе разведданных. После его гибели обязанности верховного лидера временно передали руководящему совету.

Тема:
Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
1 360
Политика