В Иране назначили временного верховного лидера

Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Об этом, ссылаясь на официального представителя Совета по определению политической целесообразности страны Мохсена Дехнави, пишут «Ведомости» в воскресенье, 1 марта.
Предполагается, что Алиреза Арафи будет исполнять обязанности верховного лидера Ирана до выборов нового главы Исламской Республики. Ему 67 лет, он священнослужитель, член Совета стражей конституции и Совета экспертов от провинции Тегеран. Прежде Арафи возглавлял Международный университет аль-Мустафы в Куме и проводил пятничные молитвы.
Армия обороны Израиля заявила, что прежний лидер Ирана стал целью масштабной операции ВВС, проведённой на основе разведданных. После его гибели обязанности верховного лидера временно передали руководящему совету.