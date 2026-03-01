Иранское телевидение объявило о смерти верховного лидера

Государственные СМИ Ирана заявили о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля. Об этом Интерфакс сообщает в воскресенье, 1 марта.

Как передаёт телекомпания IRIB, «верховный лидер Ирана принял мученическую смерть». По информации агентства Fars, Хаменеи погиб на своём рабочем месте.

Госагентство IRNA сообщило, что в связи со смертью политика в Иране объявлен 40-дневный траур. Власти установили семь выходных дней.