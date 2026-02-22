Позиция Москвы сыграла ключевую роль в сохранении государственности Венесуэлы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, её ТАСС цитирует в воскресенье, 22 февраля.
«Если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно — как с теми, кто в меню, — сказала Захарова. — А сейчас с ними общаются как с теми, кто за столом переговоров. Есть разница».
В начале января Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты нанесли масштабный удар по Венесуэле. Военные атаковали системы противовоздушной обороны страны, чтобы позволить спецназу захватить и вывезти из республики президента Николаса Мадуро, а также его супругу. Российский МИД назвал операцию посягательством на суверенитет независимого государства.