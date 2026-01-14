В Ташкенте мужчина позвонил в полицию с жалобой на Дональда Трампа и нарвался на штраф

ВКонтакте

В Узбекистане пьяный житель Ташкента позвонил в полицию, чтобы пожаловаться на внешнеполитические решения Дональда Трампа, и получил штраф. Об этом, ссылаясь на копию судебного приговора, пишет РИА Новости.

Из документов следует, что мужчина, будучи пьяным, набрал номер дежурной части главного управления внутренних дел города и требовал принять заявление. Суть звонка касалась похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро действующим американским лидером. «Информатора» попросили явиться в ближайшее отделение, но он выполнять требования не стал.

На судебном заседании мужчина признался, что выпил лишнего, не помнит мотивов своего поступка и не думал о возможных последствиях. Его признали виновным и оштрафовали на 1,23 млн сумов — что эквивалентно 100 долларам, — за ложный вызов экстренных служб.