Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия США в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, израильское правительство поддерживает «возвращение свободы и справедливости в этот регион».«Должен сказать, что в Латинской Америке сейчас происходит переворот. Ряд стран возвращается к американской оси и, что неудивительно, к связям с Государством Израиль. Мы приветствуем это, приветствуем решение президента Трампа и отдаём честь американским вооружённым силам, которые провели безупречную операцию», — заявил Нетаньяху.