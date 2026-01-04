15:25

Биньямин Нетаньяху поддержал действия США в Венесуэле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия США в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, израильское правительство поддерживает «возвращение свободы и справедливости в этот регион».«Должен сказать, что в Латинской Америке сейчас происходит переворот. Ряд стран возвращается к американской оси и, что неудивительно, к связям с Государством Израиль. Мы приветствуем это, приветствуем решение президента Трампа и отдаём честь американским вооружённым силам, которые провели безупречную операцию», — заявил Нетаньяху.

МИД России назвал атаку США на Венесуэлу вооружённой агрессией.

Обострение ситуации вокруг Венесуэлы
