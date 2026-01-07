США будет контролировать экспорт нефти из Венесуэлы

ВКонтакте

Нефть из Венесуэлы будут экспортировать только в соответствии с законодательством США. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, у энергетического сектора Венесуэлы имеется неограниченный экономический потенциал, но только при задействовании созданных США коммерческих каналов. «Единственный разрешённый вид морских перевозок энергоносителей будет соответствовать американскому законодательству и требованиям национальной безопасности», — написал политик.