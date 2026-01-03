США атаковали силы ПВО Венесуэлы и похитили президента: подробности конфликта

ВКонтакте

Во время операции в Венесуэле военные США атаковали системы противовоздушной обороны (ПВО) страны, чтобы позволить спецназу захватить венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Дэна Кейна.

Цель воздушных сил США заключалась в том, чтобы защитить вертолёты и наземные силы для доставки сил к месту назначения и возвращения домой. «Когда отряд начал приближаться к Каракасу, объединённые воздушные силы приступили к ликвидации и выводу из строя систем ПВО Венесуэлы, используя оружие, чтобы обеспечить безопасный пролёт вертолётов [со спецназом] в район назначения», — сказал он.

Против Венесуэлы США задействовали 150 самолётов. Кроме того, американские военные похитили президента страны Николаса Мадуро. Как заявил Трамп, он и его жена будут преданы американскому правосудию. «Мадуро и его жена вскоре встретятся с американским правосудием во всей его мощи и предстанут перед судом на американской земле», — сказал он.

Американский лидер также заявил, что Соединённые Штаты возьмут на себя временное управление Венесуэлой. «Мы собираемся управлять страной вместе с группой и позаботимся о том, чтобы это управление было надлежащим. Мы будем руководить Венесуэлой до тех пор, пока не наступит момент, когда мы сможем осуществить безопасный, правильный и благоразумный переход власти», — подчеркнул Трамп.

Он также подчеркнул, что США добьются от Венесуэлы компенсации для американских нефтяных компаний, а также потратят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры страны. «Наши очень большие, самые большие в мире американские нефтяные компании потратят миллиарды долларов, восстановят разрушенную нефтяную инфраструктуру и начнут зарабатывать деньги для страны», — сказал президент США.

Он утверждал, что нефтяная отрасль Венесуэлы «уже долгое время пребывала в упадке» и «не добывала практически ничего в сравнении с тем, что она могла добывать».