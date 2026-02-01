Новый саммит РФ, США и Украины в Абу-Даби перенесли на несколько дней — СМИ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Новый раунд переговоров с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби перенесли на несколько дней. Об этом, ссылаясь на информацию The New York Times, пишет РИА Новости в воскресенье, 1 февраля.

Журналисты отмечают, что трёхсторонние переговоры отложили после неожиданной встречи российских и американских представителей, которая прошла во Флориде в минувшие выходные. При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, очередное обсуждение вопросов по урегулированию кризиса должно состояться в Абу-Даби 4–5 февраля.