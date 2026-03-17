Шойгу заявил, что ни один регион России не защищён от угрозы украинских беспилотников

Ни один регион России сейчас не может чувствовать себя в безопасности из-за развития украинских беспилотников и методов их применения. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, его слова приводит Интерфакс во вторник, 17 марта.

«Так, ещё недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы», — заявил руководитель аппарата СБ и добавил, что в регионе сосредоточен ряд факторов риска.

Секретарь Совбеза отметил, что Урал остаётся одним из основных индустриальных центров страны. Здесь, по его словам, находятся стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики и химической промышленности, а также крупнейшие разрабатываемые нефтяные и газовые месторождения, транспортные узлы федерального значения.

«Вывод их из строя может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить цепочки поставок, в том числе имеющие критическое значения для обеспечения специальной военной операции», — заключил Шойгу.

За неделю Украина ударила беспилотниками по 12 регионам РФ. Российские средства ПВО отразили атаки.

