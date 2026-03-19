Премьер Словакии заявил, что кредит ЕС для Украины заблокирован из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба»

  1. Россия и мир
Автор:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что кредит Евросоюза для Украины в размере 90 млрд евро остаётся заблокированным. Об этом он сообщил в своих социальных сетях по итогам заседания Евросовета, пишет ТАСС в четверг, 19 марта.

По словам политика, причиной стала остановка поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. При этом сроки восстановления транзита не определены. Фицо подчеркнул, что в связи с этим Братислава не поддержала итоговые документы саммита ЕС, касающиеся Украины.

«Кредит для Украины остаётся заблокированным. Никакого срока для восстановления поставок российской нефти через нефтепровод «Дружба» не установлено», — отметил премьер.

Он также добавил, что отказался голосовать за документы, которые полностью поддерживают Киев.

В феврале сообщалось, что Словакия больше не будет поставлять Киеву электроэнергию.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
Все новости по теме
1 172
Политика