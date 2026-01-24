ВКонтакте

В ходе спецоперации Россия показала, что обладает большой военной мощью. Об этом, ссылаясь на заявления из новой оборонной стратегии Пентагона, пишет РИА Новости в субботу, 24 января.

«Продолжающийся конфликт на Украине показывает, что Россия по-прежнему сохраняет значительные резервы военной и промышленной мощи», — говорится в документе.

В Пентагоне добавили, что Москва проявила решимость в противостоянии с киевским режимом. Минобороны США напомнило, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, модернизация которого не стоит на месте.