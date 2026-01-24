ВКонтакте

Долгосрочное урегулирование конфликта на Украине невозможно без решения территориального вопроса. Об этом, ссылаясь на директора Второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука, пишет РИА Новости в субботу, 24 января.

«Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января — решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо», — рассказал дипломат.

По его словам, необходимо уважать самоопределение жителей регионов, воссоединившихся с Россией. Киев должен вернуться к внеблоковому и нейтральному статусу, соблюдать языковые и религиозные права этнических русских, а также отказаться от неонацистской идеологии, уверен Полищук.