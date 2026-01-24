10:45

В МИД России оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине

  1. Россия и мир
Автор:

Долгосрочное урегулирование конфликта на Украине невозможно без решения территориального вопроса. Об этом, ссылаясь на директора Второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука, пишет РИА Новости в субботу, 24 января.

«Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января — решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо», — рассказал дипломат.

По его словам, необходимо уважать самоопределение жителей регионов, воссоединившихся с Россией. Киев должен вернуться к внеблоковому и нейтральному статусу, соблюдать языковые и религиозные права этнических русских, а также отказаться от неонацистской идеологии, уверен Полищук.

Россия, США и Украина продолжат переговоры в трёхстороннем формате в Абу-Даби в субботу, 24 января.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
Свежие новости по теме
В Кремле анонсировали новый раунд переговоров между Россией и Украиной
06 февраля 2026
22:05
Латвия и Эстония призвали ЕС возобновить диалог с Россией через спецпосланника
05 февраля 2026
08:02
«Лучше быть в тишине»: в Госдуме призвали не верить утечкам о переговорах России и Украины
04 февраля 2026
19:43
Спецоперация продолжается, пока Киев не принял нужных решений — Песков
04 февраля 2026
13:22
Новый саммит РФ, США и Украины в Абу-Даби перенесли на несколько дней — СМИ
01 февраля 2026
17:33
Все новости по теме
2 162
Политика
Праздник, согревающий сердца
Читать