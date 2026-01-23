12:54

В Кремле рассказали, когда начнутся переговоры в Абу-Даби с США и Украиной

Точное время начала переговоров России, США и Украины в Абу-Даби определится по мере прибытия участников. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пишет РИА Новости в пятницу, 23 января.

«Сейчас по мере прибытия уже будут определяться с точным временем проведения, но имея в виду, что переговоры состоятся именно сегодня и завтра при необходимости», — сказал представитель Кремля.

В ночь на пятницу Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Встреча длилась около четырёх часов. РФ и Штаты условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.  

