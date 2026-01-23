В Кремле рассказали, когда начнутся переговоры в Абу-Даби с США и Украиной

ВКонтакте

Точное время начала переговоров России, США и Украины в Абу-Даби определится по мере прибытия участников. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пишет РИА Новости в пятницу, 23 января.

«Сейчас по мере прибытия уже будут определяться с точным временем проведения, но имея в виду, что переговоры состоятся именно сегодня и завтра при необходимости», — сказал представитель Кремля.