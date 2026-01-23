09:52

Украина может потерять еще больше территорий — Трамп

Если Украина не пойдёт на урегулирование конфликта, она может потерять ещё больше территорий. Об этом, ссылаясь на заявление президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости в пятницу, 23 января.

«[Киеву грозят новые территориальные потери], если только мы не заключим соглашение», — отметил глава Белого дома.

В ночь на пятницу Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Встреча длилась около четырёх часов. РФ и Штаты условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины. Делегация Москвы вылетит в ОАЭ в ближайшее время.

