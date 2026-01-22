В США назвали возможную дату окончания конфликта на Украине

ВКонтакте

Конфликт на Украине может завершиться к 24 августа — дню независимости страны. Такое предположение сделал спецпосланник США по Украине Кит Келлог, выразив осторожный оптимизм в отношении мирных переговоров. Об этом пишут «Ведомости» в четверг, 22 января.

Ближайшие месяцы станут ключевыми для урегулирования ситуации между Россией и Украиной, уверен дипломат. По мнению Келлога, президент Владимир Путин может искать дипломатический выход из конфликта.