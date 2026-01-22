11:09

Мирный план по Украине свели к одному ключевому пункту — спецпосланник Трампа

Автор:

Обсуждение урегулирования конфликта на Украине фактически свелось к одному ключевому вопросу, и стороны уже рассматривают варианты его решения. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Его ТАСС цитирует во вторник, 22 января.

По словам дипломата, тема украинского конфликта остаётся всеобъемлющей, но в результате переговоров её удалось сузить до одного основного пункта. Именно вокруг него сейчас и строится обсуждение возможного мирного плана.

Сам факт перехода к конкретному нюансу, по словам Уиткоффа, говорит о принципиальной возможности договорённостей: «Если обе стороны хотят решить этот вопрос, мы его решим. Такова моя позиция».

Дональд Трамп заявлял о понимании мотивов Москвы не соглашаться на временный мир. Американский лидер уверен, что Владимир Путин не хочет оказаться в ситуации, когда боевые действия возобновятся после их остановки.

