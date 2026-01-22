Роскомнадзор последовательно ограничивает Телеграм — Совфед

ВКонтакте

Ограничения в отношении Телеграма в России вводятся последовательно и связаны с отказом мессенджера противодействовать преступности. Об этом, комментируя жалобы пользователей на проблемы с загрузкой видео, заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил сенатор, Роскомнадзор применяет меры к интернет-сервисам, которые нарушают законодательство РФ. «Иностранные мессенджеры используются для организации и проведения террористических актов на территории России, для мошеннических и иных преступлений против граждан нашей страны. Телеграм не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ.

В связи с этим с августа 2025 года поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера: не «проходят» аудио- и видеозвонки, отчасти замедляется передача медиафайлов», — заявил Шейкин.

В Совфеде добавили, что постепенный характер ограничений позволяет пользователям без резких изменений перейти на другие платформы. «Я рекомендую в качестве альтернативы иностранного сервиса использовать только национальные мессенджеры», — намекнул на MAX сенатор.