«С 1 апреля — всё?»: Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг слухи о блокировке Телеграма

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной полной блокировке мессенджера «Телеграм» в РФ с 1 апреля. Об этом пишет «Коммерсант» во вторник, 17 февраля.

Поводом стали публикации в одном из новостных телеграм-каналов. Ссылаясь на источники, авторы утверждают, что с апреля может начаться «тотальная блокировка» платформы по аналогии с Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой), и мессенджер перестанет работать на всей территории страны — как через мобильный интернет, так и по Wi-Fi.

Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу»,— прокомментировали слухи в Роскомнадзоре.