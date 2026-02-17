12:02

«С 1 апреля — всё?»: Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг слухи о блокировке Телеграма

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной полной блокировке мессенджера «Телеграм» в РФ с 1 апреля. Об этом пишет «Коммерсант» во вторник, 17 февраля.

Поводом стали публикации в одном из новостных телеграм-каналов. Ссылаясь на источники, авторы утверждают, что с апреля может начаться «тотальная блокировка» платформы по аналогии с Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой), и мессенджер перестанет работать на всей территории страны — как через мобильный интернет, так и по Wi-Fi.

Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу»,— прокомментировали слухи в Роскомнадзоре.

В начале февраля Роскомнадзор заявил, что планирует вводить меры по частичному ограничению Телеграма. В Госдуме заявили, что мессенджер никогда не попадёт в «белый список», хотя находится в «нескольких шагах» от решения проблем с российскими властями.

Ситуация вокруг Телеграма в 2026 году
