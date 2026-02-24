В Госдуме рассказали, будут ли считать экстремистами пользователей, купивших премиум-подписку в Телеграме

Пользователи с премиум-аккаунтами в Телеграме не будут считаться экстремистами, а подписки, оплаченные до возможного признания мессенджера запрещённым, останутся законными. Об этом, ссылаясь на зампреда думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, сообщает телеканал «Звезда» во вторник, 24 февраля.

Как пояснил депутат, если Телеграм признают экстремистской компанией по аналогии с Meta*, то все платежи, совершённые до этого момента, будут абсолютно законными. «Поэтому волноваться нашим гражданам абсолютно не о чем», — добавил парламентарий.

Первый зампредседателя того же комитета Александр Ющенко уточнил, что Роскомнадзор ведёт диалог с администрацией мессенджера. По его словам, общение проходит «шероховато», однако есть и «положительные подвижки»: Телеграм уже удалил «определённые аккаунты».

* Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.