ФАС не будет штрафовать за рекламу в Телеграме и YouTube до конца 2026 года

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Федеральная антимонопольная служба временно отказалась от штрафов за размещение рекламы в Телеграме и на YouTube. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованного в среду, 25 марта.

В ФАС напомнили, что реклама на ресурсах, доступ к которым ограничен в России, формально считается незаконной. При этом служба продолжает анализировать такие случаи с учётом разных факторов.

«По фактам размещения рекламы в Телеграме и YouТube ФАС анализирует содержание рекламы, дату заключения договора, дату введения ограничений на работу платформы, дату публикации рекламы, основания её размещения, в том числе договоры и платёжные поручения», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что бизнесу требуется время, чтобы перестроить рекламные стратегии и перейти на другие площадки. В связи с этим установлен переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности применяться не будут.

При этом в отношении других платформ правила остаются прежними. В ФАС подчеркнули, что за размещение рекламы в Instagram* и Facebook*, а также через VPN-сервисы ответственность сохраняется.

*принадлежат компании Meta Platforms Inc., деятельность которой запрещена на территории России